Meloni, sul garante della privacy mi fido della magistratura

ROMA, 17 GEN - "Sulle dimissioni ho già risposto, sull'inchiesta non ho elementi per giudicare, posso rimettermi alla magistratura della quale mi fido". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa all'ambasciata d'Italia a Tokyo a una domanda sull'opportunità di dimissione del collegio del garante per la Privacy.
