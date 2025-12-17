Meloni, sul bilancio Ue non pagheremo di più per ottenere di meno

ROMA, 17 DIC - "La proposta della Commissione prevede maggiori contributi e minori allocazioni a politiche tradizionali per noi fondamentali come la Politica agricola comune e la Politica di coesione. Lo dirò senza giri di parole: non accetteremo di pagare di più per ottenere di meno". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue, parlando del bilancio europeo.