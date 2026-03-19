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Meloni, 'su Orban ho letto ricostruzioni bizzarre, serve flessibilità'

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BRUXELLES, 19 MAR - Sulla questione del veto di Viktor Orban al prestito all'Ucraina ho "letto delle ricostruzioni bizzarre. Ho sempre detto che la questione è risolvibile e per farlo serve flessibilità". Lo ha detto Giorgia Meloni uscendo dal Consiglio europeo facendo riferimento alla ricostruzione di Politico, secondo cui Meloni, al summit, avrebbe detto di comprendere le ragioni dell'Ungheria.

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