Meloni, su fatti come a Torino c'è un problema di humus culturale

ROMA, 03 FEB - "Penso che non si possa arretrare penso che dobbiamo e stiamo lavorando anche su questo garantire con norme ancora più efficaci che queste cose non accadano. Ma penso che ci sia anche un problema di humus culturale". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Farwest che sarà in onda stasera su Rai3, dopo avere incontrato la troupe Rai aggredita a Torino durante il corteo per Askatasuna.