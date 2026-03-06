Meloni, sosteniamo ogni iniziativa per tornare al dialogo fra le parti

ROMA, 06 MAR - "Continuiamo a seguire con la massima attenzione gli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Il Governo italiano è al lavoro senza sosta, in contatto con i nostri alleati e con i partner della regione, per monitorare la situazione e tutelare la sicurezza dei cittadini italiani". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni, spiegando che "la priorità è proteggere i nostri connazionali e lavorare, insieme ai nostri principali partner e alleati, per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un ritorno alla diplomazia e al dialogo tra le parti". Meloni scrive poi che "come concordato con il Parlamento, nei prossimi giorni sarò anche in Aula per riferire alle Camere".