Meloni, siamo il terzo governo più longevo, avanti con serietà

ROMA, 20 OTT - "Oggi il Governo che ho l'onore di guidare diventa il terzo più longevo della storia repubblicana. Ci tengo a ringraziarvi: il vostro sostegno e la vostra fiducia sono il motore della nostra azione quotidiana. Continueremo a lavorare con serietà, determinazione e senso di responsabilità per essere all'altezza del mandato che ci avete affidato". Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un messaggio sui social.