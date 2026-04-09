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Italia e Estero

Meloni, sgomberato il campo da polemiche vi sfido sulla politica vera

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ROMA, 09 APR - "La maggioranza è solida e coesa" e sono "orgogliosa dei vicepremier Tajani e Salvini". Di recente "ho chiesto un passo indietro" ad alcuni esponenti del governo che pure "avevano lavorato bene. Non sono state scelte semplici, né indolori" ma "abbiamo anteposto di nuovo l'interesse della nazione a quella del partito. Non abbiamo tempo da perdere in polemiche infinite e pretestuose, che spostano il dibattito" che deve restare centrato sulle "soluzioni necessarie per i cittadini. Sgomberato il campo vi sfido sulla vera politica, ad un dibattito nel merito". "Lo scenario" internazionale "non consente più a nessuno di cavarsela dicendo è tutta colpa della Meloni, finanche l'aumento del prezzo mondiale del petrolio".

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