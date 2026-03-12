Giornale di Brescia
Meloni, sforzi per riforma giustizia sempre naufragati per interdizione Anm

MILANO, 12 MAR - "Non devo ricordare quante volte in passato gli sforzi concreti per riformare la giustizia sono naufragati" a causa "dell'interdizione esercitata dall'Anm o da gruppi di magistrati che avevano grande notorietà mediatica": così la premier Giorgia Meloni durante un evento a Milano organizzato per il sì al referendum. "Dopo decenni di rinvii e tentativi mancati - ha aggiunto - abbiamo approvato una riforma storica che affronta i principali problemi alla base del malfunzionamento della giustizia. Il compito del potere legislativo è fare leggi per correggere le storture".

