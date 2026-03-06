Meloni, senza parole per le ultime notizie sulla famiglia nel bosco

ROMA, 06 MAR - "Le ultime notizie che riguardano la famiglia Trevallion, la 'famiglia nel bosco", mi lasciano senza parole'". Lo afferma sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Dopo aver deciso di affidare ai servizi sociali tre bambini che vivevano con i genitori nella natura e di collocarli in una casa-famiglia, il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila ha stabilito di allontanare la madre dalla struttura protetta dove le era concesso di stare insieme ai figli e di separare anche i minori. È una decisione - scrive la premier - che infligge ai bambini un ulteriore, pesantissimo trauma, dopo la separazione dal padre. Il mio pensiero va ai bambini e ai loro genitori colpiti da una assurda concatenazione di decisioni dal chiaro tenore ideologico".