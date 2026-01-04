Meloni sente Machado, senza Maduro nuova pagina per il Venezuela

ROMA, 04 GEN - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con Maria Corina Machado sulle prospettive di una transizione pacifica e democratica in Venezuela. E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Nel corso della telefonata "è stato condiviso come l'uscita di scena di Maduro apra una nuova pagina di speranza per la popolazione del Venezuela, che potrà tornare a godere dei principi base della democrazia e dello Stato di diritto".