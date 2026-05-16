NAVARINO, 16 MAG - "Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni. "Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle Forze dell'ordine per il loro intervento - aggiunge la presidente del Consiglio -. Ho sentito il Sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l'evolversi della vicenda. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni".
Meloni sente il sindaco di Modena, il responsabile risponda fino in fondo
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