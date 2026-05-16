Meloni sente il sindaco di Modena, il responsabile risponda fino in fondo

NAVARINO, 16 MAG - "Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni. "Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle Forze dell'ordine per il loro intervento - aggiunge la presidente del Consiglio -. Ho sentito il Sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l'evolversi della vicenda. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni".