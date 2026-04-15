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Italia e Estero

Meloni, sempre al fianco di Kiev, in gioco anche la sicurezza Ue

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ROMA, 15 APR - "In questi 4 anni la posizione dell'Europa e dell'Italia è stata sempre la stessa al fianco di Kiev, del suo popolo e delle sue istituzioni. Non è solo un dovere morale ma una necessità strategica" perché "è in gioco anche la sicurezza dell'Europa". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte al termine dell'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

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