Meloni segue la situazione in Venezuela, in contatto con Tajani
ROMA, 03 GEN - "Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con attenzione la situazione in Venezuela, tenendosi in costante contatto con il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, anche al fine di assumere informazioni sui nostri connazionali". E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi.
