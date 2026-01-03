Giornale di Brescia
Meloni segue la situazione in Venezuela, in contatto con Tajani

ROMA, 03 GEN - "Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con attenzione la situazione in Venezuela, tenendosi in costante contatto con il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, anche al fine di assumere informazioni sui nostri connazionali". E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi.

Argomenti
ROMA

