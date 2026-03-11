Giornale di Brescia
Italia e Estero

Meloni, se volessimo prorogare Unifil dovremmo rivedere le regole ingaggio

ROMA, 11 MAR - Su Unifil ci sono delle "perplessità: da una parte, riteniamo che nell'attuale contesto la missione rimanga importante ma sapete che le regole di ingaggio che ha avuto in questi anni non sarebbero sufficienti ad affrontare la crisi attuale. Il dibattito deve essere di questo genere: io sono più che favorevole e ho segnalato quello che non condividevo dell'iniziativa degli Usa rispetto a Unifil, ma se volessimo prorogare la missione dovremmo rivedere le regole. Ma è un tema su cui non abbiamo trovato grande convergenze". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, nella replica alla discussione generale sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente.

