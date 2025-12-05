Meloni, se l'Europa vuole essere grande deve difendersi da sé

ROMA, 05 DIC - "Se l'Europa vuole essere grande deve essere capace di difendersi da sola. Quando appalti la sicurezza a qualcun altro devi sapere che c'è un prezzo da pagare. Quello che è accaduto al vertice della Nato è questa cosa qui, a me non ha stupito. Sappiamo che è un processo inevitabile ed è un'occasione per noi. Chiaramente la difesa ha un costo economico e produce una libertà politica". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in un'intervista al TgLa7.