Meloni, se ci sarà chiusura opposizioni in Parlamento legge elettorale a maggioranza

ROMA, 09 GEN - Sulla riforma della legge elettorale "ci sono interlocuzioni con le opposizioni anche se non necessariamente al mio livello. Se ne sta occupando il Parlamento" e "spero in un'interlocuzione positiva e che non ci siano chiusure pregiudiziali" ma "se c'è chiusura, deciderà il Parlamento a maggioranza'. Così la premier Giorgia Meloni nella tradizionale conferenza stampa di fine anno.

ROMA

