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Italia e Estero

Meloni, 'scostamento di bilancio? Vediamo, non escludiamo nulla'

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AGIA NAPA, 23 APR - Uno scostamento di bilancio? "Vediamo, ad oggi non escludiamo nulla". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel doorstep prima della cena dei leader Ue a Cipro. "I conti sono in ordine, nessuno oggi può dire che l'Italia non abbia i conti in ordine", ha aggiunto rispondendo ai cronisti prima della cena dei leader Ue. "Pesa il disordine del passato, qualcuno ha lasciato dei debiti che il governo successivo ha dovuto pagare per 5 anni", ha proseguito.

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