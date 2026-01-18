Meloni, riunione sul pacchetto sicurezza convocata al mio rientro

SEUL, 18 GEN - "Sto convocando al mio rientro una riunione per fare il punto sul provvedimento non so se sarà pronto per martedì ma ci stiamo lavorando". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando coi giornalisti a Seul interpellata sul nuovo decreto sicurezza. "Ho detto in conferenza stampa di inizio anno che la sicurezza sarebbe stato uno dei miei focus di questo anno. Quello che non vi ho detto in quell'occasione perché non era necessario - ha spiegato Meloni - è che già prima di Natale avevo incontrato il ministro Piantedosi, avevo concordato con lui di lavorare a un nuovo provvedimento, ampio, con alcune priorità che ho citato, per esempio la priorità della stretta sulle baby gang. Ho detto a Piantedosi di raccogliere ovviamente anche le proposte che arrivavano dalla maggioranza" e ora ci si sta "lavorando".