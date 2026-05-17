Meloni ringrazia Signorelli, eroe è chi sceglie il bene anche quando è rischioso

ROMA, 17 MAG - "Ciò che rende eroica una persona normale è l'istante in cui il cuore sceglie di fare il bene, anche quando questo comporta un rischio. Gli eroi, in fondo, non sono persone straordinarie: sono uomini e donne comuni che, in un momento decisivo, mettono ciò che è giusto davanti a sé stessi. Ed è proprio in quella scelta, così umana e così luminosa, che una vita normale diventa esempio e lascia un segno destinato a restare. Grazie Luca". Così sui social la premier Giorgia Meloni dopo la visita di oggi a Modena - della quale posta le foto - nella quale ha incontrato anche Luca Signorelli l'uomo che ha contribuito a fermare El Koudri.