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Italia e Estero

Meloni, 'riaprire Hormuz essenziale per risolvere il conflitto in Medio Oriente'

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PARIGI, 17 APR - "Riaprire Hormuz significa far fronte alle criticità e costruire un elemento essenziale per qualsiasi soluzione del conflitto mediorientale". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa al termine della Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, all'Eliseo. Quella di Parigi è "un'iniziativa estremamente importante, é il motivo per cui ho tenuto ad esserci personalmente". "È una questione centrale", ha aggiunto Meloni.

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