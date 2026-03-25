Meloni, rafforziamo la cooperazione con l'Algeria e il flusso di gas

ALGERI, 25 MAR - "Abbiamo deciso di rafforzare la nostra solidissima cooperazione, anche lavorando su nuovi fronti come ocean gas e off shore e questo consentirà d rafforzare il flusso di gas". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune.