Meloni proroga per altri due anni Caravelli direttore dell'Aise

ROMA, 22 APR - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr), oggi ha prorogato per ulteriori due anni, con decorrenza dal prossimo 16 maggio, il Prefetto Giovanni Caravelli quale direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise)". Lo annuncia una nota di Palazzo Chigi, spiegando che "della proroga è stato informato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir)".