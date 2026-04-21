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Italia e Estero

Meloni, 'propagandista di regime non può dare lezioni, non abbiamo padroni'

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ROMA, 21 APR - "Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà. Ma non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada. Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini. La nostra bussola resta una sola: l'interesse dell'Italia. E continueremo a seguirla con orgoglio, con buona pace dei propagandisti di ogni latitudine". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferendosi, senza citarlo, agli insulti del conduttore tv russo Vladimir Solovyov.

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