Meloni, pronti a misure sui profitti delle società in caso di speculazione

ROMA, 09 APR - "L'Italia è pronta ad attivare ogni possibile misura per prevenire possibili comportamenti speculativi compresi,se necessari, ulteriori interventi sui profitti delle società energetiche". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'informativa alla Camera sull'attività di governo. "Continuerà a 360 l'impegno sul versante internazionale e con serietà come fatto finora sul versante nazionale", dice tra l'altro. "Abbiamo combattuto come nessun altro l'evasione fiscale. In tre anni abbiamo raccolto oltre 300 miliardi di euro, risorse preziosissime che ci aiutano a tenere i conti in ordine e finanziare interventi a favore di famiglie e imprese. E non abbiamo intenzione di fermarci: compatibilmente con il quadro della finanza pubblica, continueremo a lavorare per ridurre il carico fiscale a cittadini, famiglie e imprese. Perché questo avevamo promesso, questo abbiamo fatto e questo continueremo a fare, anche con la prossima legge di bilancio", conclude.