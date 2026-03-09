Meloni posta un video sul referendum, 'andate e votate SI, riguarda tutti'

ROMA, 09 MAR - "Il 22 e il 23 marzo sarete chiamati a votare il referendum per confermare o meno la riforma della giustizia che il governo ha proposto. Si è creato un clima di forte confusione, polemiche, semplificazioni slogan e talvolta informazioni parziali o peggio completamente distorte. Per questo ho provato a spiegare i punti della riforma e perché è importante andare a votare e votare sì, a favore della riforma. E' una riforma che riguarda tutti gli italiani". Lo dice la premier Giorgia Meloni che ha postato un video sui social con l'obiettivo di spiegare "cosa c'è davvero nella riforma della Giustizia: 13 minuti per fare chiarezza e rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione", sottolinea.