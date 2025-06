Meloni, più risorse per studenti meritevoli, in arrivo decreto

ROMA, 18 GIU - "Il governo ha provveduto, in condivisione con Consap, a semplificare, rilanciare e potenziare il fondo per l'accesso al credito degli studenti meritevoli". Così la premier Giorgia Meloni in un messaggio alla presentazione della relazione annuale di Consap. "Con un decreto interministeriale in via di definizione - annuncia - verranno ulteriormente ampliati sia l'importo complessivo del finanziamento ottenibile da ciascuno studente sia i corsi di studio coinvolti, tra i quali rientreranno anche i corsi post-diploma e professionali, i master all'estero, i corsi di specializzazione, degli Its Academy e dell'alta formazione artistica".