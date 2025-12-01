Meloni, Pietrangeli è stato un simbolo del tennis italiano

ROMA, 01 DIC - "Oggi perdiamo una figura che ha fatto la storia dello sport con straordinario talento e passione. Nicola Pietrangeli è stato un simbolo del tennis italiano, il primo azzurro a vincere uno Slam, inserito nella Hall of Fame mondiale, un campione capace di ispirare diverse generazioni e che ha portato in alto il nome dell'Italia nel mondo. Condoglianze alla sua famiglia, ai tanti tifosi che lo hanno sostenuto nel corso della sua carriera e a chi gli ha voluto bene". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni ricordando Nicola Pietrangeli.