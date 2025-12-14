Meloni, Piano Mattei ora strategia europea e internazionale

ROMA, 14 DIC - "Stiamo lavorando per restituire al Mediterraneo la centralità che la storia e la geografia attribuiscono a questo spazio politico. L'Italia è da sempre il punto di connessione tra Occidente e Oriente, tra Europa e Asia, tra Nord e Sud del mondo: questa è la nostra identità profonda, ed è il punto di forza che stiamo valorizzando ad ogni livello, per creare ponti e opportunità di crescita condivisa. Come sta accadendo con il Piano Mattei per l'Africa". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato alla XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori, nel quale tra l'altro manda "un saluto speciale alla direttrice (del Fmi, ndr) Georgieva, ospite d'onore di questa serata. Bentornata a Roma Kristalina!". "L'anno scorso, in questa stessa sede, vi avevo affidato una missione: trasformare questa iniziativa italiana in una strategia europea e internazionale. L'obiettivo - sottolinea la premier - è stato raggiunto, ed è grazie al vostro prezioso contributo se oggi il Piano Mattei è una realtà operativa che produce risultati concreti e che può vantare sinergie strutturate con l'Union europea, il G7, l'Unione Africana e le Istituzioni internazionali".