Meloni, oggi non c'è opzione truppe sul campo con ombrello Onu in Ucraina

ROMA, 09 GEN - "Non c'è un'opzione sul campo oggi con un ombrello delle Nazioni Unite e quello di cui si parla è una forza multinazionale nell'ambito della coalizione dei volenterosi per rafforzare la difesa ucraina. La ragione per cui non ritengo necessario l'invio di soldati è perchè il principale strumento per le garanzie di pace è l'articolo 5 della Nato, quella è la principale forma di garanzia per l'Ucraina. Poi l'invio dei soldati può essere un'idea, io non contesto chi lo vuole fare, ma non lo considero necessario. Mi pareva che su questo ci fosse la quasi unanimità del Parlamento, ora leggo che qualcuno nel Pd ha cambiato, se così formalizzeranno una proposta in Parlamento". Lo afferma la premier Giorgia Meloni, nella tradizionale conferenza stampa di fine anno. "C'è una fetta maggioritaria dell'opinione italiana che pensa che sia più facile difendere l'interesse nazionale facendo passi indietro in Ucraina - sottolinea la premier -. Io penso che per allontanare la guerra bisogna stare al fianco dell'Ucraina e l'unico modo per la pace è la deterrenza. La parola deterrenza viene dal latino, il suo concetto è che devi essere abbastanza forte da far desistere il nemico dalla possibilità di attaccarti. E' la forza che costruisce la pace, questa è la mia lettura, chi ha una proposta diversa dalla mia penso sia legittimato ad averla senza dire che sia filo qualcosa".