Meloni,nostro pensiero a tutte le vittime del terrorismo,non dimenticare un dovere

ROMA, 09 MAG - "Il 9 maggio si celebra il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. In questa data nel 1978 veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle brigate rosse . Lo stesso giorno in cui perdeva la vita per mano mafiosa Peppino Impastato dopo le sue denunce contro Cosa nostra. E nel 2001 Rosario Livatino, magistrato ucciso dalla Stiddda, veniva proclamato beato. Oggi il nostro pensiero va a loro e a tutte le vittime di ogni forma di terrorismo. Non dimenticare è un dovere: per onorare chi ha sacrificato la vita per la libertà, per rispetto della nostra storia e per difendere ogni giorno la democrazia". Lo scrive la premier Giorgia Meloni sui social.