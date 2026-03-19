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Italia e Estero

Meloni, non sono vigliacca se non condanno gli Usa

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ROMA, 19 MAR - Dire che il governo italiano condanna l'attacco degli Stati Uniti all'Iran "anche quello è uno scenario pericoloso e lo sarebbe per te e non per gli americani. E nella mia posizione di presidente del Consiglio, mi permetterete.. se non ho queste certezze, ed essendo la sicurezza degli italiani a repentaglio, non è perché sono vigliacca o non lucida. Ma devo fare valutazioni più complesse e sapendo che avranno conseguenze per gli altri". Così la premier Giorgia Meloni nel podcast "Pulp podcast" con Fedez e Mr Marra. La presidente del Consiglio ha utilizzato all'inizio il 'tu' mentre si rivolgeva a Mr Marra, fatto di cui subito dopo si è scusata passando al 'lei'.

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