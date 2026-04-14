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Meloni, non so quanti leader hanno parlato come me su Trump

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ROMA, 14 APR - "A me pareva che il post pubblicato alle 8.30 del mattino fosse un segnale chiaro, poi ovviamente servivano parole più chiare e abbiamo detto anche parole più chiare". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al Vinitaly di Verona, a rispondendo a chi le domandava perché non avesse criticato subito le parole di Donald Trump sul Papa. "Non so quanti leader le abbiano espresse, questo per quanti dicono che ci sarebbe una sudditanza", ha aggiunto concludendo la frase con tono sarcastico.

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