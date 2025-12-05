Giornale di Brescia
Meloni, non siamo stati timidi con Israele, sempre molto chiari

ROMA, 05 DIC - "No", l'Italia non è stata timida con Israele su quanto successo in Cisgiordania, "noi siamo stati molto chiari in varie sedi. All'Assemblea generale delle Nazioni Unite, io ho detto che Israele non ha il diritto di impedire la nascita di uno stato della Palestina o di favorire nuovi insediamenti per impedirlo. E' la ragione per la quale abbiamo sottoscritto la dichiarazione di New York sui due Stati, per cui la posizione italiana è sempre stata molto chiara". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in un'intervista al TgLa7.

