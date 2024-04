Meloni, 'non mi compete occuparmi dell'Agi'

ROMA, 18 APR - "Quella dell'Agi è una vicenda su cui ho letto tante di quelle falsità che temevo che ormai l'Italia sia diventata la patria delle fake news. Non so nulla di cosa sta facendo l'Eni con Agi: non mi interessa la materia. Le partecipate devono fare la loro parte nell'interesse nazionale. Io non me ne occupo, non mi compete e non mi deve competere. Semmai mi chiedo se sia normale che una partecipata abbia un'agenzia, questa potrebbe essere una limitazione della libertà di stampa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando a Bruxelles sul caso della possibile vendita dell'Agi al gruppo Angelucci.