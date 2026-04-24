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Meloni, 'non ho sentito Trump, con Usa rapporti sempre solidi'

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NICOSIA, 24 APR - "Non" ho sentito Trump, "con gli Usa i rapporti sono sempre solidi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ai cronisti a Cipro. Tornando sulle spese per la difesa Meloni ha precisato: "non ho detto che le spese militari non sono la priorità, ho detto che oggi abbiamo delle priorità molto importanti. Le spese per la difesa restano importanti ma se abbiamo il problema dell'energia, capite che c'è una priorità che purtroppo viene prima". "Bisogna adattare le proprie posizioni a un contestro che sta cambiando", ha aggiunto.

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