Meloni, non credo in azione militare Usa in Groenlandia e non la condividerei

ROMA, 09 GEN - "Io non credo nell'ipotesi che gli Usa avviino un'azione militare sulla Groenlandia, che non condividerei" e "che non converrebbe a nessuno. L'ipotesi di un intervento per assumere il controllo della Groenlandia è stato escluso da Rubio e dallo stesso Donald Trump. Io credo che l'amministrazione Trump con i suoi metodi molto assertivi stia ponendo l'attenzione sulla importanza strategica della Groenlandia per suoi interessi e per la sua sicurezza. E' un'area in cui agiscono molti attori stranieri e credo che il messaggio degli Usa è che non accetteranno ingerenze eccessive di attori stranieri". Così la premier Giorgia Meloni nella conferenza di fine anno. "Quando questa eventualità (un attacco degli Usa alla Groelandia, ndr) dovesse avvenire, ne parleremo. L'Europa è stata immediata nella risposta quando si è alzata la tensione. Penso che il dibattito non coinvolga solo l'Europa ma la Nato, credo siano chiare a tutti le implicazioni sull'Alleanza atlantica su un'eventualità che comunque non credo realistica. Dopodicché l'Europa deve continuare a lavorare in ambito Nato per una maggiore presenza della Nato nell'area artica. E' quello che c'è scritto nello statement dei leader europei e nei documenti della Nato e su cui sta lavorando il governo italiano, e non da ora", ha ancora detto la premier.