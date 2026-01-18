Giornale di Brescia
Italia e Estero

Meloni, non c'è problema politico con la Lega su dazi e Groenlandia

SEUL, 18 GEN - "Non c'è un problema politico con la Lega su questo punto". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando coi giornalisti a Seul interpellata sulla nota con cui la Lega a proposito dei nuovi dazi di Trump ai paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia ha parlato di "deboli d'Europa" che hanno la "smania" di inviare soldati e raccolgono i loro "frutti amari".

