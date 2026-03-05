Giornale di Brescia
Italia e Estero

Meloni, nessuna richiesta sulle basi, non siamo in guerra e non ci entriamo

AA

ROMA, 05 MAR - "Oggi non abbiamo nessuna richiesta in questo senso e voglio dire che non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite del programma radiofonico "Non stop news", su Rtl 102.5, rispondendo a una domanda sull'uso delle basi militari americane in territorio italiano per l'offensiva all'Iran.

Argomenti
ROMA

