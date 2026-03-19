Meloni, 'nessuna missione militare per forzare il blocco di Hormuz'

BRUXELLES, 20 MAR - Sul piano per la sicurezza di Hormuz "voglio essere chiara perché mi sembra ci siano state delle interpretazioni un po' forzate. Nessuno pensa ad una missione dell'Italia per forzare il blocco dello Stretto". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni dopo il Consiglio europeo. "Quello sui cui ci interroghiamo è che, quando ci dovrebbero essere le condizioni, ma ragionevolmente in una fase post-conflitto, è a come possiamo offrire un contributo, d'accordo con le parti, per difendere la libertà di navigazione", ha aggiunto.