Meloni, nessuna contraddizione su Arabia rispetto a passato

La premier Giorgia Meloni in occasione della Tavola Rotonda di Alto Livello organizzata ad Al'-Ula in occasione della sua visita ufficiale in Arabia Saudita, a cui hanno partecipato diverse imprese e società partecipate italiane, Al'-Ula, 26 gennaio 2025. ANSA/ UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI- FILLIPPO ATTILI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK++