Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Meloni, nel 2025 recupero evasione record di 36,2 miliardi

AA

ROMA, 25 MAR - "La somma recuperata l'anno scorso ha raggiunto la cifra record di 36,2 miliardi di euro. E' il più alto dato di sempre, oltre il 43% in più rispetto al 2022 quando il governo si è insediato". Lo ha annunciato la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in un video inviato per la celebrazione dei 25 anni dell'Agenzia delle Entrate.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario