Meloni, nel 2025 recupero evasione record di 36,2 miliardi

ROMA, 25 MAR - "La somma recuperata l'anno scorso ha raggiunto la cifra record di 36,2 miliardi di euro. E' il più alto dato di sempre, oltre il 43% in più rispetto al 2022 quando il governo si è insediato". Lo ha annunciato la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in un video inviato per la celebrazione dei 25 anni dell'Agenzia delle Entrate.