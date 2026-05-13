Meloni, momento non facile, dovrebbero esserci meno polemiche e più confronto

ROMA, 13 MAG - "Credo che nella sua interrogazione ci sia un punto di condivisione da cui partire, la situazione in cui ci troviamo, un quadro economico e internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno come già stanno incidendo, sulla crescita sull'energia sulla competitvità delle imprese sul potere di acquisto delle famiglie. In un momento che facile non è dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Carlo Calenda, leader di Azione, sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese. "Colgo positivamente quello che lei dice - aggiunge la premier rivolta a Calenda, spiegando che tra le grandi questioni c'è "quella energetica, il governo ci ha lavorato fin dall'inizio".