Meloni, Maria Ferrero discreta e determinata, l'Italia perde un modello

ROMA, 12 FEB - "Oggi ci lascia Maria Franca Fissolo Ferrero, una donna discreta e determinata che ha accompagnato, con intelligenza e visione, una delle storie imprenditoriali più straordinarie d'Italia, accanto a Michele Ferrero. Ho avuto il piacere di incontrarla nel 2018 e di conoscere da vicino la sua umanità, la sua sobrietà e l'impegno concreto portato avanti attraverso la Fondazione Ferrero, che negli anni ha sostenuto migliaia di persone e famiglie. Con la sua scomparsa l'Italia perde una figura che ha rappresentato con eleganza e riservatezza un modello di impresa che crea valore senza dimenticare la comunità. Alla famiglia Ferrero rivolgo, a nome mio e del Governo, il più sentito cordoglio". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni.

