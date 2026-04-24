Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Meloni, 'mantenere forza internazionale al confine tra Israele e Libano'

AA

NICOSIA, 24 APR - "Una presenza internazionale al confine tra Israele e Libano è necessaria. Il ruolo che gioca l'Italia può fare la differenza. Ne ho parlato con Aoun. Bisogna cercare una cornice legale". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a margine del vertice informale Ue di Cipro, parlando del ruolo dell'Unifil.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NICOSIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario