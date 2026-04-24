Meloni, 'mantenere forza internazionale al confine tra Israele e Libano'

NICOSIA, 24 APR - "Una presenza internazionale al confine tra Israele e Libano è necessaria. Il ruolo che gioca l'Italia può fare la differenza. Ne ho parlato con Aoun. Bisogna cercare una cornice legale". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a margine del vertice informale Ue di Cipro, parlando del ruolo dell'Unifil.