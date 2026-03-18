Meloni, maggioranza solida, non temo contraccolpi da un No al referendum

ROMA, 18 MAR - "Ho già detto che non mi dimetto e non temo contraccolpi politici, i governi cadono quando non hanno maggioranze a sostenerli la nostra è solida, lo è stata anche in questa campagna elettorale. Mi pare che il fronte del No e l'opposizione non siano compatti atteso che autorevolissimi esponenti della sinistra stanno votando sì con noi al referendum. L'unico contraccolpo che temo è che se la riforma non passa saranno gli italiani a pagarla, non lo paga il governo". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Tg1 a proposito del referendum sulla Giustizia.