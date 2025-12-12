Meloni lunedì a Berlino per l'incontro fra Zelensky e leader europei

ROMA, 12 DIC - Ci sarà anche la premier Giorgia Meloni lunedì a Berlino dove, come ha confermato il portavoce del governo federale tedesco, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrà in serata un incontro con numerosi capi di Stato e di governo europei, nonché i vertici dell'Ue e della Nato. Nelle scorse ore Meloni era stata preallertata del possibile vertice dal cancelliere Friedrich Merz, e da Palazzo Chigi era stato spiegato che si attendeva solo l'ufficializzazione dell'appuntamento per confermare la sua presenza.