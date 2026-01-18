Meloni, l'Italia è stata invitata a far parte del Board per Gaza

SEUL, 18 GEN - "Siamo stati invitati anche noi a farne parte. Penso che l'Italia possa giocare un ruolo di primo piano, siamo pronti a fare la nostra pace nella costruzione del piano di pace". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando coi giornalisti a Seul sul Board per Gaza. "Mi pare" che l'Italia, ha aggiunto Meloni, sia "un attore molto attivo nella regione, in buoni rapporti con tutti gli altri attori regionali, e quindi siamo contenti e faremo del nostro meglio per dare il nostro contributo, che pensiamo possa fare la differenza".