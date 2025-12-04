Meloni, lavoriamo a soluzioni concrete sul costo dell'energia

ROMA, 04 DIC - Il costo dell'energia è "un tema cruciale", una "questione che sta molto a cuore a tutto il governo e sul quale stiamo lavorando per offrire soluzioni concrete". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio all'Assemblea della Cna, parlando delle misure adottate dal governo per il settore dell'artigianato e delle piccole imprese. "Confermiamo il nostro impegno con la nuova legge di bilancio che rifinanzia la Nuova Sabatini, garantisce continuità alle risorse per la zona economica speciale unica del Sud, conferma la super deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, e reintroduce il super e l'iper ammortamento per gli investimenti. Ma è un impegno - aggiunge - che va di pari passo con altri provvedimenti molto significativi: il primo disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese, un impegno atteso da quasi 15 anni ma che nessuno dei governi che ci ha preceduto aveva rispettato. Il disegno di legge prevede anche la delega per la riforma della legge quadro sull'artigianato, fondamentale per liberare il potenziale del comparto. E credo sia un segnale importante il rilancio di uno strumento come Artigiancassa per rispondere alla domanda di credito spesso ignorata di artigiani e piccoli imprenditori". Il governo, assicura la premier, "non intende rinunciare ad affrontare altre questioni fondamentali: come il preso opprimente della burocrazia, che rappresenta un freno insostenibile alla crescita. Abbiamo intenzione di affrontare queste e altre sfide abbiamo intenzione di farlo insieme a voi".