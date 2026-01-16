Meloni, l'Artico sia una priorità dell'Ue e della Nato

ROMA, 16 GEN - "L'Italia è convinta che l'Artico debba essere sempre una priorità dell'Ue e della Nato e che l'alleanza atlantica debba cogliere l'opportunità di sviluppare nella regione una presenza coordinata e capace di prevenire tensioni e rispondere alle ingerenza di altri attori". Lo scrive la premier Giorgia Meloni in un messaggio all'evento di presentazione della strategia italiana dell'Artico.